شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط جنوبي يكشف عمالة حزب الإصلاح لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 علق الناشط السياسي المحامي يحيى غالب، اليوم، على عمالة حزب الإصلاح اليمني لتركيا.

Advertisements وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "لماذا أوعزت تركيا لحليفها في اليمن حزب الإصلاح لشن الحرب ضد الجنوب؟". وأضاف: "تقرير لموقع أمريكي يفند مزاعم تركيا بإرثها التاريخي باليمن وميناء المخاء الذي كان تحت نفوذ العثمانين". وأوضح: "وتواجد ضباط أتراك في مأرب وطائرات مسيرة وخبراتهم لمليشيات الإصلاح بشبوة وأبين نحو عدن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشط جنوبي يكشف عمالة حزب الإصلاح لتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.