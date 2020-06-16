شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تفاصيل صفقة إيران وتركيا في اليمن وليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 كشف الكاتب السعودي حمود الرويس، اليوم، تفاصيل الصفقة الإيرانية التركية في اليمن وليبيا.

Advertisements وقال في تغريدة عبر "تويتر" " لايمكن أن يجتمعوا لخير العرب. تركيا ستسهل تواجد ايراني في ليبيا. وإيران ستسهل تواجد تركي في اليمن". وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إنه لدى إيران وجهات مشتركة مع الجانب التركي بشأن الأزمة في ليبيا واليمن – بحسب مزاعمه-.

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