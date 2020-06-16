شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل .. انتحار الفنانة ”دنيا سمير غانم“ قبل قليل بشكل مفاجئ .. وحالة حزن تعمم المدن المصرية .. شــاهد (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها وهى تقف على كوبرى عالى جدا، ويبدو أنها كانت تحاول الانتحار كما أكدت فى المنشور الذى قامت بنشره.

ولكن يبدو أنها محاولة انتحار فاشلة من أعلى الكوبري، فكانت تجرب أن تقوم بالانتحار.

وأوضحت أنها كانت تمازج جمهورها، فقط لا غير لترى ردة فعلهم حول محاولة الانتحار، وأن الصورة التى نشرتها ما هى إلا فوتوشوب، لتختبر غلاوتها لدى جمهورها.

ونشرت الفنانة دنيا سمير عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات”انستجرام” صورة لها، وأرفقت الصورة بتعليق بسيط كتبت قائلة”كنت بحاول انتحر ومعرفتش”.

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وانهالت التعليقات عليها من المتابعين والمحللين يبدون مدى خوفهم وقلقهم عليها .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم مسلسل”فى اللالاند” الطرد قدمته فى مارثون رمضان الماضي.

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