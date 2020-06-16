شكرا لبحثكم عن خبر علماء ودعاة يمنيون: لائحة الخمس مخالفة للشرع وانتهاك للدستور وتقنين للعنصرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقام المنبر اليمني للدراسات والإعلام، مساء الاثنين23/ 10/ 1441هـ الموافق 15/ 6/ 2020م ندوة عبر دائرة الكترونية (ZOOM)، تحت عنوان "قانون الخُمس الحوثي تجريف لهوية الشعب اليمني ونهب لثرواته"، شارك فيها عدد من المشايخ والدعاة.

وحذر المشايخ والدعاة من خطورة ما تقوم به ميليشيا الحوثي، والأهداف والمرامي الخبيثة من وراء لائحتها العنصرية التي تمكنها من استباحة أموال اليمنيين، بأسماء وذرائع متعددة، كما أنها تؤدي إلى نسف كل وشائج المجتمع اليمني.

وتحدث الشيخ عباس النهاري، عضو مجلس النواب، حول بيان حقيقة الخُمس في الإسلام، مؤكداً أن القانون الحوثي مخالفة واضحة وبينة للشرع الإسلامي والدستور والقوانين اليمنية.

وأكد النهاري أن الخُمس لم يذكر في القرآن إلا في آية الغنائم، وأنه لا وجود اليوم للخُمس لانعدام أسبابه، معتبراً خطوات الحوثيين هو نهب لأموال المسلمين، مشيداً بردة الفعل الرسمية والشعبية الرافضة للقانون الحوثي.

وحشد الأدلة من الكتاب والسنة التي تؤكد أن سهم قرابة الرسول يعود إلى بيت مال المسلمين، كما فعل ذلك الرسول الكريم، ومن بعده الخلفاء الراشدين.

وأوضح الشيخ النهاري أن قانون الخُمس الحوثي باطل، ومرفوض من الدولة والعلماء والقوى السياسية وعموم الشعب اليمني.

وركز الشيخ عمار بن ناشر العريقي، رئيس رابطة علماء ودعاة عدن، على مخالفة الحوثي للقرآن الكريم حيال المراد بالخُمس، مؤكداً حرمة أموال المسلمين التي ينتهكها الحوثي.

ووصف العريقي ما أقدم عليه الحوثيون أنه قانون للذل والعبودية والفاشية، يخالف الشرع والدستور والقوانين المحلية والدولية، ويقضي على الأواصر المجتمعية، كما أنه مناقض للمواطنة المتساوية.

وأشار إلى أن هذه الأفكار الحوثية العنصرية سبق أن رفضتها كلّ القوى الوطنية في مؤتمر الحوار الوطني، لافتًا إلى أن خطوات الحوثي هي فرز عنصري مناطقي بغيض لم يحصل إلا في الجاهلية.

وأوضح الشيخ العريقي أن ميليشيا الحوثي تتبنّى المذهب الإيراني بحذافيره، ومنها نهب المال بذرائع مختلفة.

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وقال إنه يجب إعادة هذه الميليشيا المتمردة إلى حظيرة الدولة اليمنية والشرعية، وعدم تركها لتتسلط على الناس، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتقبل الناس هذه النظريات العنصرية في القرن الواحد والعشرين.

وبيّن الشيخ محمد بن موسى العامري، مستشار رئيس الجمهورية، الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والحقوقية على المجتمع اليمني، المترتبة على أخذ الخُمس.

واعتبر قانون الخُمس الحوثي لا شرعية له من الناحيتين الشرعية والقانونية، حيث إنه صادر عن جماعة عنصرية متمردة لا تملك حق التقنين.

وعرض العامري، القانون الحوثي على عدد من مواد الدستور اليمني التي يناقضها هذا القانون العنصري، مبيناً أنه صادر من عصابة غير ذات صفة وغير قابل للتطبيق من أي جهة.

وحذّر من خطورة الآثار الاقتصادية المترتبة على فرض القانون العنصري بالقوة، وفي مقدّمتها احتكار ثروة الشعب بيد عصابة مقابل إفقار اليمنيين، لافتاً إلى أن الحوثيين يسعون إلى بناء منظومة مالية عنصرية وأن جشع هذه العصابة يعمل وفق منهجية تمكّنها من استقطاب الناس تحت ضغط الفقر والحاجة.

وتطرّق الشيخ العامري إلى الآثار الاجتماعية لقانون الخُمس الحوثي الذي يهدف إلى الفرز العرقي السلالي، والإمعان في تمزيق النسيج الاجتماعي وإضعاف الهوية اليمنية والمجتمع اليمني للتسلّط عليه، كما أن الميليشيا تمعن في الفرز الطبقي وتغذّي هذه الفكرة.

وقال إن الميليشيا تسعى من خلال القانون إلى الحشد للقتال من خلال إغراء الناس والعبث وتزوير الأنساب للحصول على امتيازات مالية.

كما حذّر من خطورة الآثار الثقافية للائحة الخُمس الحوثي، وأهم مظاهرها تجريف المجتمع وتقنين الطائفية والعنصرية للطعن في عقيدة وهوية الأمة، معتبراً هذه الخطوة عملية ممنهجة لنشر المذهب الإيراني المنحرف في اليمن.

وأدلى عدد من المشاركين بمداخلات أشارت إلى تحريف مليشيات الحوثي للمفاهيم القرآنية لصالح أفكارها، وتلبية لجشعها في نهب أموال الناس وتدمير الهوية اليمنية.