شكرا لبحثكم عن خبر العثور على جثة مواطن يمني داخل شقته بالقاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر طلابية عن العثور على جثة مواطن يمني توفي في ظروف غامضة بداخل شقته بالعاصمة المصرية القاهرة .

وقالت المصادر لـ" المشهد اليمني " اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على جثة مواطن يمني يسكن في جمهورية مصر العربية منذ عام 1994م ويطلق عليه إسم " العم أحمد اليمني" .

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وأضافت المصادر أن المتوفي يسكن بشقة في منطقة سليمان جوهر بالدقي بشكل انفرادي والتي يسكن فيها غالبية اليمنيين بجمهورية مصر العربية .

وأكدت المصادر أنه تم إبلاغ قسم شرطة الدقي بالحادث والذي بدوره وجه البحث الجنائي بأخذ الجثة وتشريحها للكشف عن ملابسات الوفاة .

هذا وتم التواصل مع إبن المتوفي علي والذي يعمل في دولة الإمارات والذي عمل توكيل لأحد أقاربه لاستكمال إجراءات التحقيق وفن جثة المتوفي .