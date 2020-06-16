شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام من الخطوط الجوية اليمنية .. وتحذير للمسافرين في مصر والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -



وجهت الخطوط الجوية اليمنية، تنويه هام للمسافرين بخصوص آلية التواصل ومعرفة مواعيد الرحلات، نظراً لعدم توفر الخدمة في مكاتبها، بسبب القيود الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

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وقالت اليمنية، في منشور عبر صفحتها في فيسبوك، تابعه "المشهد اليمني"، جاء فيه: مسافرينا الكرام، يتم يوميا الاعلان عن المرحلة التي يتم تنفيذها، مع تواريخ الرحلات التي تم الاتصال بالمسافرين الحاجزين عليها.

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وأضافت اليمنية، تقديم الخدمة في مكاتب الخطوط الجوية اليمنية حاليا غير ممكن نظرا للقيود الصحية بسبب فيروس كورونا وحضور الركاب للمكتب فقط بحسب التواصل معهم، ولاي طلب يرجى ارسال رسالة بالواتس على الرقم

01003346943 او الاتصال بالارقام التالية خلال وقت الدوام

01063797252

01068354474

وحذرت الخطوط الجوية. اليمنية، من عدم وجود أي وكلاء لها في مصر، "لا يوجد للخطوط الجوية اليمنية في مصر اي وكلاء او وسطاء ، والحجز عبرنا فقط و نحذر من التعامل مع اي جهات خارجيه قد تستغل المسافرين".