شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام من السفارة اليمنية في الرياض للمغتربين اليمنيين في المملكة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إعلان هام من السفارة اليمنية في الرياض للمغتربين اليمنيين في المملكة دعت السفارة اليمنية بالرياض، كافة المغتربين اليمنيين المتواجدين داخل المملكة، إلى ضرورة القيام بمراجعة الوثائق الضرورية (جوازات السفر – صلاحية الإقامة – صلاحية الخروج والعودة) قبل السفر إلى خارج المملكة. وذلك حرصاً على ضمان إستكمال الإجراءات اللازمة أثناء المغادرة والسفر.

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