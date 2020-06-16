شكرا لبحثكم عن خبر وفاة السكرتير الصحفي لـ ” الاحمر” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، وفاة السكرتير الصحفي للشيخ عبدالله بن حسين الاحمر.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن عبدالله بن يحيى الوادعي السكرتير الصحفي للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، توفي نتيجة مرض عضال.

وأشارت المصادر إلى أن الوادعي توفي بمحافظة عمران.

وارتفعت الوفيات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في ظل تكتم وتعتيم إعلامي عن الأسباب الحقيقية لمعظم الوفيات مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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