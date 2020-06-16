شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : شاهد لحظات هروب ميليشيا الحوثي من مواقعها وتقدم قوات الجيش الوطني في نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تكبدت ميليشيا الحوثي اليوم الاثنين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال مواجهات اليوم مع قوات الجيش الوطني في جبهة نهم.

وأظهر فيديو مصور لحظات هروب من تبقى من أفراد ميليشيا الحوثي من مواقعهم خوفا من نيران الجيش الوطني.

وقد شهدت جبهة نهم معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أرخرى منذ ليلة أمس الأحد حتى الأن.

وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش الوطني صدت أكثر من هجوم تشنه ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش في نجد العتق وجبال صلب.

وبحسب المصادر فإن قوات الجيش الوطني تكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتجبرها على الفرار وترك مواقعها.

وقد شكل الجيش الوطني خطوطا دفاعية صلبة أمام ميليشيا الحوثي حيث تعمل على استنزاف مقاتلي ميليشيا الحوثي بالقناصات والأعيرة النارية المختلفة.