شكرا لبحثكم عن خبر ”سلاسل” ثالث مسؤول معين من زعيم المليشيا شخصيا تغلق مكتب خدمي في إب بعد اقتحامه والعبث فيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، اليوم الاثنين، بأن ثالث مسؤول معين من مليشيا الحوثي بالمحافظة قام بإغلاق مكتب خدمي بالسلاسل الحديدية بعد اقتحامه وترويع الموظفين.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن وكيل المحافظة للشؤون المالية، علي النوعة، المعين من زعيم المليشيا شخصيا، قام باقتحام مكتب صندوق النظافة والتحسين وتحطيم المكاتب وإغلاق مكتب المدير العام بالسلاسل.

وأشارت المصادر إلى أن النوعة قام مع مسلحيه بتكسير البوابات والزجاجات وترهيب وترويع الموظفين، وعبث بمكتب مدير الصندوق.

ومنذ أيام توسعت دائرة الخلافات بين نافذين بمكتب صندوق النظافة مع المدير العام على خلفية أموال منهوبة.

وفي وقت سابق، نشبت خلافات بين النوعة ومحافظ المحافظة المعين من المليشيا عبدالواحد صلاح، على إثر تعيينات في مكاتب الصحة والمالية بالمحافظة.

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