شكرا لبحثكم عن خبر مخيف جدا .. الأمم المتحدة تعلن بأن وفيات كورونا في اليمن أعلى بـ 4 مرات من المتوسط العالمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن معدل انتشار فيروس كورونا في اليمن يفوق المتوسط العالمي بأربع مرات.

وقال مكتب منسق الشؤون الانسانية في اليمن التابع للأم المتحدة في تغريدة على حسابه في تويتر "ينتشر فيروس كورونا بشكل سريع وبمعدل وفيات ينذر بالخطر ويفوق المتوسط العالمي بنحو 4 مرات"

وأضاف المكتب "ولأسباب عديدة، لا يتجه الأفراد حاملو الأعراض للتداوي إلا بعد أن تصبح حالاتهم خطرة"

وأردف المكتب الأممي: "لا يزال المعدل الإجمالي للوفيات (في اليمن) مرتفعا بشكل مثير للقلق، إذ يقترب كثيرا من 25 بالمائة.. وهذه النسبة أعلى بأربع مرات تقريبا من المتوسط العالمي".

وقد أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن اليوم عن تسجيل (116) حالة جديدة بينها (36) وفاة و8 وفيات لحالات سابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مخيف جدا .. الأمم المتحدة تعلن بأن وفيات كورونا في اليمن أعلى بـ 4 مرات من المتوسط العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.