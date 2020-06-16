موجة حر تضرب سواحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

الخليج 365 - المكلا

أكد الراصد الجوي الشاب، محمد باقروان اليوم، الثلاثاء، 16 يونيو/حزيران، انطلاق بدء موجة الحر التي تضرب حضرموت وتم الإعلان عنها في اليومين الماضيين.



وقال باقروان: إن "موجة الحر الشديدة ستتعرض لها سواحلنا، تبدأ من ظهر يوم الأربعاء حتى الخميس".

Advertisements

وأضاف "توجد عدة مناطق ستتعرض لهذه الحرارة بشكل مباشر، والتي تكون بين مديريتي قصيعر و ميفع".

وتابع باقروان: "بينت التوقعات وخرائط التوقعات البحرية والسطحية، وجود نشاط رياح جنوبية غربية قوية، ستثير الغبار وتزيد من سرعة الرمال المتحركة وتطايرها، مع اضطراب البحر و أرتفاع معدل الأمواج".

وحذرت نشرة الأرصاد من التعرض المباشر لضربات أشعة الشمس؛ خاصة في ذروتها، مشيرا إلى أهمية الإكثار من شرب السوائل من أجل تجنب الجفاف.

ونبه باقروان الصيادين ومرتادي البحار من الدخول للأصطياد؛ بسبب شدة الرياح خلال يومي الأربعاء والخميس.