شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي سعودي يُحذر من إدخال حزب الإصلاح للأتراك باليمن لضرب التحالف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 دعا المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم، لرصد الدور التخريبي لحزب الإصلاح في اليمن، محذراً من خطورة إدخالهم الأتراك لضرب التحالف العربي.

Advertisements وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "أتمنى من بعض الكتاب الذين يبحثون في الشأن اليمني مناقشة موضوع حزب الإصلاح ودوره التخريبي وخطورته". وأضاف: "وكيف ساهم في تمديد مدة الحرب الدائرة على الحوثي وسقوط بعض الجبهات". وأوضح: "وفي إمكانية إدخالهم للأتراك لضرب التحالف، لاسيما بعد وجود مؤشرات ودعوات علنية لذلك، بدلًا من تناول بعض الأخبار الهامشية".

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