البحسني يبحث مع وزير التعليم العالي الحلول البديلة لإستمرار الدراسة الجامعية بسبب أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

الخليج 365 - المكـلا

ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بمكتبه بالمكلا، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا في الوطن، وتسببت بتعليق الدراسة الجامعية في مختلف الجامعات ومنها جامعتي حضرموت وسيئون.



وبحث المحافظ البحسني مع الوزير باسلامة موضوع تعليق الدراسة في الجامعات إلى الرابع من أغسطس القادم، بسبب جائحة كورونا وحفاظاً على الطلاب من تفشي المرض بسبب التجمعات الطلابية داخل قاعات الدراسة.

واستعرض وزير التعليم العالي عدداً من الحلول لاستمرار الدراسة الجامعية على أن تنطلق هذه الأفكار من حضرموت بوصفها النموذج الأفضل حالياً، منها دراسة موضوع التعليم عن بُعد واستخدام المنصات التلفزيونية لإلقاء المحاضرات العامة، أو التعليم بالتباعد عن طريق توزيع الطلاب بالتباعد داخل القاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن تكون الدراسة بالحذر وتوفير وسائل السلامة للطلاب والمعلمين ومراعاة ظروف انطفاءات الكهرباء والمواصلات والانترنت.

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وأشاد الوزير بتميّز حضرموت باحتوائها على جامعتين هما جامعتي حضرموت وسيئون وعدد من الجامعات الأهلية، وتجربتها في مجال الدراسات العليا لبعض الجامعات عن طريق الدراسة عن بُعد لنيل شهادات عليا من الجامعات الوطنية والخارجية.

وحيّا وزير التعليم العالي جهود المحافظ البحسني في توفير 10 منح دراسية في الدراسات العليا في مجال الحميّات والأوبئة، واشار إلى أهمية هذه التخصصات النادرة التي ستعود بالنفع على المحافظة وعلى الوطن بشكل عام.

وأكد محافظ حضرموت دعم السلطة المحلية لأي توجهات أو أفكار من شأنها دعم جهود وزارة التعليم العالي ولجنة الطوارئ العليا بالجمهورية لإنجاح توجهاتهم لإعادة تطبيع الحياة مع توفير وسائل السلامة، منوهاً بالاستعداد لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح أي أفكار في هذا الخصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار جوانب السلامة لأبنائنا الطلاب ومنتسبي العملية التعليمية كافة، وأهمية دراسة الموضوع وإشراك المختصين في قيادة وكوادر جامعتي حضرموت وسيئون.

شاكراً جهود وزير التعليم العالي في مساندة تطلعات المحافظة في جوانب الدراسات العليا والبحث العلمي.