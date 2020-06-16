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انتزاع 30 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي في محور حرض بحجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

انتزاع 30 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي في محور حرض بحجة

حجة - الخليج 365

تمكنت الفرق الهندسية لنزع الألغام والمتفجرات التابعة لقوات اللواء الأول قوات خاصة، من انتزع 30 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في محور حرض بمحافظة حجة.

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وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة المتخصصة في نزع الألغام والمتفجرات التابعة للواء الاول قوات خاصة، تمكنت خلال اليومين الماضيين من نزع وتفكيك ٣٠ لغماً أرضياً الألغام وعبوات ناسفة مختلفة الأحجام والأهداف، زرعتها المليشيات الحوثية في مزارع المواطنين وطرقاتهم بالقرب من جبل النار ببني الحداد بمديرية حرض.

 

وأشار المصدر الى ان الفرق الهندسية مستمرة في تطهير المناطق المحررة من الالغام والمتفجرات التي خلفتها المليشيات الحوثية، والتي تعيق تحركات المواطنين وعودتهم إلى منازلهم، وتستهدف أرواحهم وممتلكاتهم، وفقا لوكالة سبأ.

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