عــــاجل : تفاصيل الانفجارات التي هزت صنعاء قبل قليل .. ولا زال الطيران يحلق (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - هزت عدة انفجارات قبل قليل العاصمة صنعاء نتيجة غارات شنها للطيران الحربي التابع للتحالف الذي تقوده السعودية باليمن. وقالت مصادر لاخيار الساعة ان الغارات استهدفت كلية الطيران بالستين وجبل عطان بالاضافة الى النهدين والرئاسة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements كما استهدفت غارات منطقة جربان بسنحان، وايصا منطقة نهم التي تشهد معارك بين الشرعية والحوثيين.

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