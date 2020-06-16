شكرا لقرائتكم خبر عن 28 غارة شنها طيران التحالف منذ الصباح على هذه المحافظات ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل طيران التحالف غاراته الهستيرية مستهدفا المناطق في عدد من المحافظات والتي سببت اضرارا بممتلكات ومزارع المواطنين حيث شن اليوم طيران التحالف 28غارة منها 15 غارة على خط الجفرة ومفرق الجوف وصلب بمديرية مجزر في محافظة مارب و5 غارات على منطقة النهدين ومحيطها بأمانة العاصمة و3 غارات على نقيل الفرضة بمديرية نهم و3غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء وكان طيران التحالف شن أمس 62 غارة على مديريتي مجزر ومدغل



واستشهد اثنين من فريق نزع الألغام وصحي مرافق لهم إثر 4 غارات استهدفتهم بوادي آل أبوجبارة بمديريةكتاف بمحافظة صعدة شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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