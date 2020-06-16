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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور اولية لغارات التحالف الجوية التي استهدفت العاصمة صنعاء والاماكن المستهدفة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطين في مواقع التواصل الاحتماعي صور متعددة يظهر فيها قصف عنيف يهز العاصمة صنعاء.
واستهدفت عدة مواقع من قبل طيران التحالف بغارات شديدة الانفجار. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
وتحدث الناشطين ان بعض المواقع الأماكن اللتي تم استهدافها : جبل النهدين والرئاسة كلية الطيران الستين جبل عطان ومايزال التحليق مستمر .
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