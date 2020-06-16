شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل الآن.. إنفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت طائرات التحالف قبل قليل غارتين على العاصمة اليمنية صنعاء. وقال شهود عيان ان انفجارين عنيفين هزا العاصمة اليمنية صنعاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements واضافوا ان الانفحارين سمع دويهما من شمال العاصمة باتجاه مطار صنعاء الدولي. تفاصيل اكثر لاحقا

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