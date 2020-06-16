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الرياض - رنا عبدالله - تسريب صورة فاضحة لياسمين صبري في سن المراهقة كيف كانت؟ (صورة)

نشر أحد متابعي النجمة المصرية ياسمين صبري صورةً لها ظهرت من فترة المراهقة عندما كان سنها أقل من عشرين عامًا، بدت تشبه نفسها الآن ما يعني أنها لم تخضع لجراحات تجميلية تبدّل شكلها الخارجي بشكل كامل.

اللقطة تداولها العديد من رواد (السوشيال ميديا)، كون ياسمين من أشهر ممثلات مصر بالواقت الراهن.

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الملايين يتابعونها عبر (السوشيال ميديا)، وتُعد من جميلات شاشة اليوم وفي رمضان حقق مسلسلها (فرصة ثانية) نسبة مشاهدة جيدة.

ياسمين كانت ارتبطت بحبيب عمرها رجل الأعمال المصري الشهم والأنيق أحمد أبو هشيمة، وشكلا سويًا ثنائيًا جذابًا للنظر ومتناسقًا للغاية.