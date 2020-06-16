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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس جواس ولا هيثم قاسم..قائد جنوبي شجاع يجبر قوات الانتقالي على الفرار وسحب قواته بشكل فوري من هذه المنطقة الهامة

سحب المجلس الانتقالي الجنوبي قواته من مركز مديرية طور الباحة بمحافظة لحج (جنوبي اليمن)عقب توتر كبير مع قوات قائد اللواء الثاني عمالقة العميد حمدي شكري وقبائل الصبيحة. وقالت مصادر محلية إن القائد العام لقوات ما تسمى الحزام الأمني بطور الباحة وضاح عمر الصبيحي وجه بسحب قواته من مركز مديرية طور الباحة والعودة إلى ثكنتها العسكرية بدار القديمي. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: البيض يعلق على المواجهات الدامية في ابين وشبوة ويرفض خيار تشكيل حكومة جديدة بنظام المناصفة بين الشرعية والانتقالي ويطالب الزبيدي باتخاذ هذه الخطوة اذا تناولت هذه الفاكهة اللذيذة على الريق فستجعلك فحل كالثور وتحميك من امراض القلب وتنفي جسمك من السموم محتال يخدع فتاة سعودية عبر الواتس..والضحية تحذر السعوديات وتكشف الحيلة الشيطانية وكيف تمكن من خداعها وسلبها مبلغ كبير من المال شاهد بالصوت والصورة:مغترب في السعودية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير ردود افعال واسعة بعد قيامه بهذا العمل وسط الشارع ( صورة + فيديو ) Advertisements شاهد ردة فعل شاب حين اكتشف ان عروسته الحسناء التي احبها ليست انثى وانما رجل كامل الرجولة عاجل: الاعلان رسميا عن اول ايام عيد الاضحى المبارك..وصحيفة خليجية تحدد يوم العيد بالتاريخين الهجري والميلادي صك براءة للطباخ اليمني من مقتل الشيخ مسفر بن وقيان القحطاني..والمتحدث الرسمي لشرطة عسير يكشف معلومات جديدة ويوضح حقيقة ماحدث عاجل..الشيخ يوسف القرضاوي يتلقى خبر مؤلم وغير سار بشأن ابنته المعتقلة علا وأوضحت أن انسحاب قوات المجلس الانتقالي من طور الباحة، جاء قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي منحت لها من قيادة قوات العمالقة والجيش في المديرية. في سياق متصل، قالت قوات الانتقالي في بيان إن انسحابها ليس خوفا أو جبناً إنما لتجنب الاقتتال القبلي مشيرة إلى أن ما يحدث في طور الباحة صراع سياسي على حد تعبيرها. وكان انتقالي طور الباحة قائد قائد اللواء الثاني عمالقة العميد حمدي شكري باستقدام قوات عسكرية ضخمة من جبهة الساحل الغربي مع كامل عتادها العسكري الحربي تنفيذا لتوجيهات محافظ لحج أحمد تركي لتأسيس قوات خارج إطار الدولة وخارج مرجعية التحالف العربي على حد وصفه.

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