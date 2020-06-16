شكرا لمتابعة خبر عن عاجل :اللواء فرج البحسني محافظ حضرموت يباغت الجميع ويصعق الانتقالي بتصريح الناري عقب محاولة اغتياله..ويفجر مفاجأ مدوية عن الجهة التي تسعى للقضاء عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل :اللواء فرج البحسني محافظ حضرموت يباغت الجميع ويصعق الانتقالي بتصريح الناري عقب محاولة اغتياله..ويفجر مفاجأ مدوية عن الجهة التي تسعى للقضاء عليه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل :اللواء فرج البحسني محافظ حضرموت يباغت الجميع ويصعق الانتقالي بتصريح الناري عقب محاولة اغتياله..ويفجر مفاجأ مدوية عن الجهة التي تسعى للقضاء عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.