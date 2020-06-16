سيئون: اغتيال مواطن برصاص مسلحين مجهولين

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، أحد المواطنين بمدينة سيئون، عاصمة وادي وصحراء حضرموت.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن مجهولين اغتالوا مواطناً، وسط مدينة سيئون، ولاذوا بالفرار".



وتأتي هذه الحادثة، مع تواجد للجنة الرئاسية المشكلة من قبل الرئيس هادي، للاطلاع على الوضع الأمني، وحوادث الاغتيالات التي تشهدها مديريات بوادي وصحراء حضرموت.



وشهدت مدن وادي وصحراء حضرموت، خلال الآونة الأخيرة، عمليات اغتيال واسعة ونشر للفوضى، وسط مطالبات كيانات قبلية بتسليم الملف الأمني لأبناء المحافظة.



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