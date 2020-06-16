شكرا لمتابعة خبر عن البنك المركزي : تعميم هام لكافة شركات وشبكات الصرافة بكافة محافظات الجمهورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه البنك المركزي اليمني، امس الاثنين، تعميما عاجلا لكافة شركات وشبكات الصرافة بكافة محافظات الجمهورية، على إثر إنهيار صرف الريال أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.

وأكد التعميم الذي، أن على كافة شركات الصرافة وشبكات التحويل المالية عدم تجاوز أرصدة حسابات الوكلاء في الشبكات للسقوف التأمينية الخاصة بكل وكيل على حده من وكلاء شبكة الحوالات.

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ودعا إلى إيقاف انكشاف الحسابات النقدية بالريال اليمني بشكل كامل، والقيام بتصفية أية إنكشافات قائمة حالياً.

وشدد على عدم المضاربة بسعر الصرف عبر شبكات الحوالات بتنفيذ عمليات بيع أو شراء العملات الأجنبية عبر التغطيات أو التحويل بين الحسابات بالريال اليمني والعملات الأجنبية، والذي يؤدي إلى التأثير على استقرار سعر الصرف في السوق.

ونوه بضرورة الالتزام بعدم التعامل بشكل نهائي مع أي صرافين غير مرخصين من قبل البنك المركزي وفقاً للتعليمات والضوابط الخاصة بالتعامل مع الوكلاء والمراسلين، والاستمرار بتغطية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي من خلال العرض المتوفر لديهم، وعدم المضاربة بسعر الصرف من خلال الطلب من صرافين آخرين بسعر أعلى من سعر السوق.

وهدد بتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان لجنة المدفوعات بصنعاء، التي تديرها مليشيا الحوثي، عن بيع 40 مليون ريال سعودي لتجار السلع الأساسية.

وشهدت أسعار صرف العملات الأجنبية صعود صاروخي أمام الريال اليمني خلال الايام الماضية خصوصا بالعاصمة صنعاء، ارجعها خبراء الى نفاد الوديعة السعودية وتعطيل دور البنك المركزي اليمني بعدن، والنشاط المفاجيء للمضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف بعدن وصنعاء.