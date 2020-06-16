شكرا لمتابعة خبر عن قوات الجيش الوطني تعلن إحراز تقدم ميداني شرقي العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الجيش الوطني، امس الاثنين، تحرير عددا من المواقع العسكرية التي كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا في جبهة نهم شرق محافظة صنعاء.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن معارك عنيفة يخوضها أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية ضد جماعة الحوثي في جبهة نهم، منذ فجر اليوم..مؤكدا إحراز تقدماً كبيراً وتحرير عدداً من المواقع منها منطقة" الحريشة".

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وأضاف، أن جماعة الحوثي تكبدت خلال المعارك خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.. مشيرا إلى أن العشرات من عناصر جماعة الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بالإضافة إلى تدمير ثلاث عربات وستة أطقم قتالية.

وأكد المصدر أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط انتصارات وملامحم بطولية يسطرها أبطال الجيش الوطني، وانهيار في صفوف جماعة الحوثي ا.

ومنذ أيام تدور معارك ضارية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، تمكنت خلالها قوات الجيش بإسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من التقدم ميدانياً وتكبيد جماعة الحوثي خسائر كبيرة.