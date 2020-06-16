شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : سلطان البركاني يطالب معين عبدالملك بالرد على اسئلة اعضاء البرلمان حول خفايا واسرار سطو المجلس الانتقالي على اموال البنك المركزي في العاصمة الموقتة عدن (وثائق) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم، مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء تتضمن الأسئلة الموقع عليها من عدد من أعضاء مجلس النواب والموجهة إلى الحكومة بشأن عملية السطو على المبالغ النقدية والتي كانت في طريقها إلى البنك المركزي بمحافظة عدن.

وتضمنت أسئلة الأعضاء الموجهة إلى الحكومة: ما الذي جعل الحكومة توصل تلك المبالغ المطبوعة إلى مدينة عدن على الرغم من علمها بأن مدينة عدن تحت سيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي التي تخوض حرب مع الجيش الوطني في محافظة أبين؟ وكيف تمت عملية المخاطرة بنقل تلك المبالغ عبر قوات تابعة للمجلس الانتقالي وعدم نقلها عبر قوات التحالف المتواجدة في مدينة عدن وبالتنسيق معها لتأمين وصول الحاويات إلى البنك المركزي؟ والإجراءات التي تم اتخاذها لاستعادة المبالغ؟ ومن المسؤول عن اتخاذ القرار بتكليف القوات التابعة للإنتقالي بعملية النقل؟.

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وطالب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، من رئيس مجلس الوزراء الرد على الأسئلة ليتم على ضوءه إحاطة الأعضاء والرأي العام بالحقائق، وليقوم مجلس النواب باتخاذ ما يجب عليه وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.