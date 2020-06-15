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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في جبهة نهم وتكبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
حررت قوات الجيش، اليوم الإثنين، مواقع جديدة في جبهة نهم، عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.
وأكد مصدر عسكري وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن معارك عنيفة يخوضها أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نهم، منذ فجر اليوم، أحرزوا خلالها تقدماً كبيراً وحرروا عددا من المواقع منها منطقة "الحريشة".
وأضاف المصدر، أن المليشيات الإنقلابية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بينها مصرع وإصابة العشرات من عناصرها وتدمير 3 عربات و6 أطقم قتالية.
وأكد المصدر، أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط انتصارات بطولية يسطرها أبطال الجيش الوطني، وانهيار في صفوف المليشيات المدعومة إيرانيا.
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