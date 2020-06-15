شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المتظاهرون يشعلون المكان الكامل.. جريمة قتل أخرى تزلزل أمريكا (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو غلى مواقع التواصل الاجتماعي لحريق اندلع في مطعم تمت فيه جريمة قتل بحق رجل أسود حسب ما ذكرته وسائل الاعلام.

وقُتل ريشارد بروكس بمدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية على يد الشرطة التي أطلقت النار عليه بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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واندلعت الاضطرابات بعد حلول الظلام، وأظهرت لقطات على محطة تلفزيون محلية النيران تلتهم مطعم للوجبات السريعة قرب محطة وقود، أكثر من 45 دقيقة، تحول فيها المطعم إلى رماد قبل وصول فرق الإطفاء برفقة عدد من أفراد الشرطة.

وكانت رئيسة بلدية المدينة كيشا لانس بوتمس قد أعلنت، في وقت سابق، أنها قبلت الاستقالة الفورية لقائدة شرطة المدينة إريكا شيلدز، بعد وفاة ريشارد بروكس (27 عاما) مساء الجمعة في أحد مطاعم سلسلة "وينديز" للوجبات السريعة.