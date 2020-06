ورد للتو : نظرية مرعبة تجتاح "تويتر".. نهاية العالم الأسبوع المقبل!!

عدن - ياسمين التهامي - عادت المخاوف من نهاية العالم إلى الظهور بعد أن ادعى مستخدمو الإنترنت أن العالم على وشك الفناء في الأسبوع المقبل.

ونشأت نظرية يوم القيامة من حقيقة أن تقويم المايا، الذي امتد لنحو 5125 سنة بدءا من 3114 قبل الميلاد، وصل إلى نهايته في 21 ديسمبر 2012. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

New York Post✔@nypost

Alternate reading of Mayan calendar suggests end of the world is next week https://trib.al/3kSqqjx

https://twitter.com/nypost/status/1271843667200835584/photo/1

١٢٫٩ ألف

https://twitter.com/nypost/status/1271843667200835584

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر