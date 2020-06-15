20 الف دولار تعويض لمسؤول في حكومة هادي عقب تلف استشوار شعره

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن



كشفت مصادر مطلعة في محافظة عدن عن حجم الفساد الذي تمارسه حكومة المرتزقة في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

واشارت المصادر لـ”الخليج 365” الى قيام المسؤولين في حكومة هادي بصرف مبالغ مهولة لأنفسهم ولعدد من ذويهم والموالين لهم، دون اي مصوغ قانوني وسط صمت الفار هادي وحكومته عما يجري من نهب للمال العام.

وقالت قناة فضائية موالية لما يسمى بالانتقالي الجنوبي إن مدير البنك المركزي السابق في محافظة عدن خالد إبراهيم زكريا حصل على مبلغ وقدره عشرون الف دولار أمريكي مقابل تعويض للممتلكات التي خسرها مدير البنك بتفجير استهدف البنك المركزي في المحافظة قبل أعوام، لافتة الى ان التعويض البالغ قيمته عشرون الف دولار جاء مقابل تلف استشوار شعر إيطالي، وكاوية بانسونيك، وطباخة، وملابس عائلية فقط.

ويأتي صرف هذه المبالغ في وقت لا يزال فيه ابناء المحافظة عدن يعانون من الامرين نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية وغياب الخدمات الاساسية، ناهيك عن عشرات المنازل المدمرة كليا او جزئيا نتيجة العدوان السعودي الاماراتي على المحافظة في العام 2015م.