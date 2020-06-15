ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 وهي كالتالي :

توكل كرمان.. ناشطة سياسية تعمل على خدمة أجندة سياسية مشبوهة لصالح قطر والارهاب https://www.elyamnelaraby.com/485861/ وفاة الممثل المشهور بدور "الشيخ طفاح" في إب جراء كورونا https://www.elyamnelaraby.com/485865/ مصرع 8 حوثيين على الأقل وتدمير آليات لهم شرق صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/485866/ صحفي لعلي محسن: لعبة الهجوم على السعودية والإمارات مكشوفة https://www.elyamnelaraby.com/485867/ مقتل قيادي حوثي بغارة للتحالف شرقي صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/485905/ التحالف يؤكد إسقاط طائرة حوثية قبل استهداف مدنيين بالسعودية https://www.elyamnelaraby.com/485910/ صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في شدا الحدودية https://www.elyamnelaraby.com/485912/ Advertisements محافظ المهرة يناقش مع وجهاء قبيلة بيت صمودة احتياجات مناطقهم https://www.elyamnelaraby.com/485939/ مأرب .. إفتتاح مخيم جديد لنازحي الجوف بتمويل كويتي https://www.elyamnelaraby.com/485942/ وباء كورونا يتفشى في سجون ومعتقلات الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/485978/ تنديد واسع بإنتهاكات الإخوان في شبوة ومطالب بالمحاسبة https://www.elyamnelaraby.com/485979/ الشرعية تحرر منطقة جديدة شرق صنعاء وتدمير آليات حوثية https://www.elyamnelaraby.com/485989/ لملس : الإعتداء على قبائل جردان وشبوة ولقموش عمل ممنهج لكسر الأنفة الشبوانية https://www.elyamnelaraby.com/485993/ تسجيل 116 إصابة جديدة بكورونا بينها 36 حالة وفاة في المناطق المحررة https://www.elyamnelaraby.com/485994/ شاهد .. نموذج لمئات الجرائم اليومية التي تشهدها صنعاء في ظل الميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/485996/

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