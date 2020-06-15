اخبار الخليج / اخبار اليمن

ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

0 نشر
عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

ابرز عناوين

عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 وهي كالتالي :

 

توكل كرمان.. ناشطة سياسية تعمل على خدمة أجندة سياسية مشبوهة لصالح قطر والارهاب

 

https://www.elyamnelaraby.com/485861/

 

وفاة الممثل المشهور بدور "الشيخ طفاح" في إب جراء

 

https://www.elyamnelaraby.com/485865/

 

مصرع 8 حوثيين على الأقل وتدمير آليات لهم شرق صنعاء

 

https://www.elyamnelaraby.com/485866/

 

صحفي لعلي محسن: لعبة الهجوم على والإمارات مكشوفة

 

https://www.elyamnelaraby.com/485867/

 

مقتل قيادي حوثي بغارة للتحالف شرقي صنعاء

 

https://www.elyamnelaraby.com/485905/

 

التحالف يؤكد إسقاط طائرة حوثية قبل استهداف مدنيين بالسعودية

 

https://www.elyamnelaraby.com/485910/

 

صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في شدا الحدودية

 

https://www.elyamnelaraby.com/485912/

Advertisements

 

محافظ المهرة يناقش مع وجهاء قبيلة بيت صمودة احتياجات مناطقهم

 

https://www.elyamnelaraby.com/485939/

 

مأرب .. إفتتاح مخيم جديد لنازحي الجوف بتمويل كويتي

 

https://www.elyamnelaraby.com/485942/

 

وباء كورونا يتفشى في سجون ومعتقلات الحوثيين

 

https://www.elyamnelaraby.com/485978/

 

تنديد واسع بإنتهاكات الإخوان في شبوة ومطالب بالمحاسبة

 

https://www.elyamnelaraby.com/485979/

 

الشرعية تحرر منطقة جديدة شرق صنعاء وتدمير آليات حوثية

 

https://www.elyamnelaraby.com/485989/

 

لملس : الإعتداء على قبائل جردان وشبوة ولقموش عمل ممنهج لكسر الأنفة الشبوانية

 

https://www.elyamnelaraby.com/485993/

 

تسجيل 116 إصابة جديدة بكورونا بينها 36 حالة وفاة في المناطق المحررة

 

https://www.elyamnelaraby.com/485994/

 

شاهد .. نموذج لمئات الجرائم اليومية التي تشهدها صنعاء في ظل الميليشيات

 

https://www.elyamnelaraby.com/485996/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا