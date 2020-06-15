رئيس الإدارة الذاتية للجنوب يشيد بالدور الميداني المتميز الذي قام به الشهيد نبيل حسن القعيطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، بالدور الميداني المتميز الذي قام به المصور الحربي العالمي الشهيد نبيل حسن القعيطي، أثناء تغطيته وتوثيقه لكل الأحداث والمعارك الميدانية التي كانت تخوضها قواتنا الجنوبية الباسلة في الجبهات.



وأثنى اللواء بن بريك خلال لقائه اليوم في مقر الجمعية بفتحي حسن القعيطي، شقيق الشهيد نبيل القعيطي والدكتور أمين حسين القعيطي ابن عم الشهيد، بجهود الشهيد نبيل في خدمة للقضية الجنوبية التي ضحى من أجلها العديد من الشهداء، وإظهاره للحقائق التي تحاول كثير من القنوات العربية إخفاءها عن العالم.

وفي اللقاء الذي ضم المحامية نيران سوقي، عضوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نائبة رئيس الجمعية الوطنية، أكد اللواء بن بريك، بأن دم الشهيد لن يذهب هدراً، وأن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئاسة الإدارة الذاتية يعملون جاهدين على تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة في أقرب وقت ممكن لأخذ القصاص والكشف عن من يقف خلف هذا العمل الإجرامي الذي يذهب ضحيته كل فترة وأخرى كادر من كوادرنا الجنوبية.

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كما أكد رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، بأنه ستقام عدد من الفعاليات لتكريم الشهيد وفاءً لكل ما قدمه من أجل خدمة القضية الجنوبية، معلناً أنه سيتم تحويل اسم الصالة المغلقة 22 مايو إلى صالة الشهيد نبيل القعيطي، كما ستكون هناك فعاليات تركز فيها على عمل الشهيد وذكرياته وكل ما تم تصويره بعدسة كاميرته خلال فترة حياته.

وأبدى اللواء أحمد سعيد، استعداد قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، لتبني أربعينية الشهيد البطل نبيل القعيطي، من خلال تشكيل لجنة لحفل التأبين، وذلك كأقل واجب يقدم في حقه بعد رحيله، نظير الجهود التي بذلها من أجل إظهار الحقيقة للعالم أجمع لخدمة القضية الجنوبية.

من جانبه شكر فتحي القعيطي اللواء بن بريك، على حسن الاستقبال وعلى الجهود الذي تبذلها قيادة المجلس الانتقالي والإدارة الذاتية في تعقب الجناه والقبض عليهم وأخذ بالقصاص لدم الشهيد.