شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. نموذج لمئات الجرائم اليومية التي تشهدها صنعاء في ظل الميليشيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

الخليج 365

نشر وزير الإعلام، معمر الإرياني، فيديو لعملية سرقة شهدتها أحد المحلات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



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وقال الإرياني في تعليقه على الفيديو على حسابه في تويتر، أن هذه الحادثة نموذج لمئات الجرائم اليومية من نهب وسلب للتجار والمواطنين على حد سواء .. مشيراً إلى أنها تكشف مستوى الانفلات الأمني وتفشي الجريمة والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرة المليشيا الحوثية التي تتحمل كامل المسئولية عن هذه الجرائم .

وأكد أن عودة الدولة ومؤسساتها والأجهزة الأمنية الحكومية هي الضامن الوحيد لإرساء الأمن والاستقرار والسكينة في جميع ربوع الوطن، وحفظ حقوق التجار والمواطنين وأموالهم وأعراضهم، ووضع حد للجرائم اليومية التي حولت العاصمة المختطفة صنعاء إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف