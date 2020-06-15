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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 116 إصابة جديدة بكورونا بينها 36 حالة وفاة في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين، أنها سجلت خلال الساعات الماضية (116) حالة جديدة بينها (36) وفاة في المناطق المحررة .
وذكرت اللجنة في تغريدة لها على تويتر، انه تم تسجيل 73 حالة في حضرموت منها 32 حالة وفاة، كما تم تسجيل 24 حالة في شبوة منها حالتي وفاة .
واضافت أنه تم تسجيل 5 حالات إصابة في عدن، وثلاث حالات في تعز منها حالتي وفاة و3 في لحج و7 في أبين وحالة واحدة في الضالع .
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