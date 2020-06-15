لملس : الإعتداء على قبائل جردان وشبوة ولقموش عمل ممنهج لكسر الأنفة الشبوانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، أن الاعتداء على قبائل وأبناء جردان ونصاب وقبلهم لقموش عمل ممنهج لكسر الأنفة الشبوانية .

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وأضاف في تغريدة له بتويتر، ان الهدف من هذا العمل هو تمهيد الأرضية لمشاريع حزبية لا علاقة لها بالانسان والوطن .. مؤكداً بإنها سلطة ملطخه بالدماء وكراسي على جماجم أبناء شبوة .

وتابع "جرائم حرب لن تنتهي بالتقادم ولا مناص من العدالة وإنصاف الضحايا وشبوة لن تركع"