شكرا لقرائتكم خبر عن السودان :إكتشاف مقبرة جماعية لطلاب قتلوا في عهد البشير‎ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح النائب العام السوداني، أنه تم العثور على مقبرة جماعية شرقي العاصمة الخرطوم، حيث أنها تضم رفات طلاب قُتلوا في عام 1998 بعدما حاولوا الفرار من الخدمة العسكرية. ووفقا للمعلومات الواردة فإن النائب العام فتح تحقيقاً، حيث أن بعض الجناة المشتبه بضلوعهم في الواقعة والمنتمين لإدارة الرئيس المعزول عمر البشير قد فروا.

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