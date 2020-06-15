شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التركية تنشر فيديو يوثق لحظة تدمير مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تدمير 81 هدفا لتنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب-النسر".

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر" مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف المواقع التي يتخذها عناصر التنظيم قواعد لهم شمالي العراق، وكتبت:"الصور الأولى من من عملية المخلب - النسر، حيث تم تدمير جحور الإرهابيين". شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ومن جانبه هنأ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، طياري سلاح الجو بنجاح العملية العسكرية، مؤكدا تدمير مواقع التنظيم، وقال:

"دُمرَّت أوكار الإرهابيين التي كانوا منها ينفذون استفزازاتهم ضد بلادنا وشعبنا ومخافرنا وقواعدنا العسكرية، ويحاولون انطلاقا منها شن هجمات إرهابية".



​وتابع الوزير: "لذا نهنئكم جميعا، ونفخر بكم، وبالنيابة عن نفسي وعن رئيس الأركان وقادة القوات نهنئكم على ما قدمتموه، الوطن ممتن لكم".

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن "ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها".