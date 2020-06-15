شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإيراني يفاجئ الجميع بأسلحة جديدة... وتطلق اقوى تهديد والموعد الحاسم في أغسطس المقبل!... ماذا سيحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، مساء أمس السبت، أنها ستزیح الستار قريبا عن عشرات المنتجات الدفاعیة الجدیدة بحلول یوم الصناعات الدفاعیة 22 أغسطس/ آب القادم.



وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون التنسيقية العميد سعيد شعبانيان، خلال اجتماع لجنة إحياء الذكرى الأربعين للدفاع المقدس، إنه "رغم تفشي فيروس كورونا ستنظم وزارة الدفاع العديد من البرامج مع التزام التوصيات الصحية في مختلف المناسبات خلال العام الجاري بهدف إحياء الذكرى السنوية الأربعين للدفاع المقدس ومن ضمنها إزاحة الستار عن منجزات دفاعية في يوم الصناعة الدفاعية 21 أغسطس/ أب المقبل".

وأضاف، أن "الهدف من عقد هذا الاجتماع هو التنسيق لتنظيم مراسم الذكرى الأربعين لبدء الدفاع المقدس بأفضل صورة ممكنة على مستوى البلاد خاصة على مستوى القوات المسلحة ووزارة الدفاع". شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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من جانبه، أعلن وکیل وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية عن إزاحة الستار عن عشرات من المنتجات الدفاعیة الجدیدة برعایة رئیس الجمهوریة حسن روحانی بحلول یوم الصناعات الدفاعیة في 22 أغسطس/ أب 2020.

وقال العمید الثاني داود عبدي وکیل الوزارة للشؤون الثقافیة والعلاقات العامة فی اجتماع تنسیقی بشأن برامج تخلید الذکری الأربعین للدفاع المقدس إنه "یجب مراعاة کامل البروتوکولات الصحیة بسبب انتشار کورونا ونسعی من خلال ذلك تنفیذ برامج إفتراضیا".

وأکد عبدي أن "وزارة الدفاع ستكشف النقاب عن عشرات من المنتجات الدفاعیة الجدیدة بحضور رئیس الجمهوریة بمناسبة یوم الصناعات الدفاعیة" قائلا: "إذا بلغت الیوم الصناعات الدفاعیة إلی المرتبة المرموقة في المنطقة رغم العقوبات فإن تلك ثمار تجارب الدفاع المقدس