شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يهاج ايران بضراوة مجدداً... 5 محافظات في اعلى مستوى الخطر!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حذرت إيران، اليوم الإثنين، من احتمال إعادة فرض تدابير صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن سجلت أكثر من 100 وفاة لليوم الثاني على التوالي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، إن خمس محافظات من أصل 31 هي حاليا مصنفة باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى لقياس مخاطر الوباء، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، "إذا وجدنا أن انتشار الفيروس يخرج عن السيطرة ... سنطبق حتما قرارات صارمة مجددا". شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وسجلت إيران، أمس الأحد، 107 وفيات بكوفيد-19، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها حصيلة الوفيات عتبة المئة منذ 13 أبريل/ نيسان، في حين سجلت اليوم 103.
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