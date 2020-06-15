شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى لليمنيين يزفها رئيس اللوبي السعودي في واشنطن شاهد ماقاله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سلمان الأنصاري رئيس اللوبي السعودي في واشنطن عبر حسابه على تويتر ‏طال الزمن أو قصر؛ سترجع الحكومة الشرعية ل ‎صنعاء وتبسط سيطرتها على كافة أراضي ‎الجمهورية_اليمنية الموحدة؛ وسيزدهر قطاع الزراعةوالسياحةو(إعادة التصدير)؛وسيتم ضمان عدم تعطيل الموانيء الإستراتيجية كميناء ‎عدن و ‎المكلا و ‎الحديدة؛ تحت السيطرة(الكاملة)للشرعية اليمنيةبحول الله وقوته شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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