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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تفاصيل خطيرة للقائد العسكري اللواء جواس وكيف اوصيب في شقرة واين يتواجد حاليا ؟

جديد اب برس Advertisements مصدر لموقع إب برس أن اللواء ‎جواس أصيب إصابة بالغة في شقرة ونقل إلى أحد مستشفيات ‎عدن وحالته خطيرة .. فيما قال المصدر بأن معه قيادات عسكريه كبيره إصاباتهم بليغه وان اثنين كبار من قيادات الحزام الأمني قد فارقو الحياه هذا وقد اعلنت بعض معسكرات الحزام الأمني انسحابها عندما رفت أن هزيمتها من الجيش الوطني قادمه لامحاله وقال المصدر بأن قيادات عسكريه كبيره ارسلو من الساحل الغربي لقيادة المعركه فيما هناك تجهيزات كبيره لحماية عدن بزراعتها العام من مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا مصدر لموقع إب برس أن اللواء ‎جواس أصيب إصابة بالغة في شقرة ونقل إلى أحد مستشفيات ‎عدن وحالته خطيرة .. فيما قال المصدر بأن معه قيادات عسكريه كبيره إصاباتهم بليغه وان اثنين كبار من قيادات الحزام الأمني قد فارقو الحياه هذا وقد اعلنت بعض معسكرات الحزام الأمني انسحابها عندما رفت أن هزيمتها من الجيش الوطني قادمه لامحاله وقال المصدر بأن قيادات عسكريه كبيره ارسلو من الساحل الغربي لقيادة المعركه فيما هناك تجهيزات كبيره لحماية عدن بزراعتها العام من مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا

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