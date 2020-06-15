شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : رحلات مطار صنعاء الدولي ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد اب برس

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مصادر ملاحية في صنعاء، عن تسيير المطار رحلات خاصة للأسر الثرية من مطار صنعاء في وقت تواصل مليشيا الحوثي، تعنتها في تسيير رحلات الجسر الطبي والتجاوب مع الجهود الأممية لتسيير الرحلات الإنسانية عبر المطار. كشفت وثيقة موجهة من مجموعة هائل سعيد أنعم، إلى وزير الخارجية في حكومة الحوثي غير المعترف بها، لمخاطبته بشأن تكليف هيئة الطيران التابعة للمليشيا، بالسماح لطائرة خاصة بنقل عدد من أسرة رجل الأعمال الثري وأسر ثرية أخرى من صنعاء إلى القاهرة. وأكدت ، أن مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، سمحت للطائرة بالإقلاع مقابل جبايات مالية كبيرة من مجموعة هائل سعيد أنعم. وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي ترغم طائرات الأمم المتحدة التي تصل إلى صنعاء على نقل بعض قياداتها مجانا، في حين تطالب بمبالغ مالية كبيرة من أسر رجال الأعمال والأثرياء مقابل نقلهم على طائرات الأمم المتحدة. يذكر أن مجموعة من قيادات مليشيا الحوثي في صنعاء، ظهروا فجأة في لبنان بعد خروجهم على متن طائرات أممية إلى الأردن وجيبوتي. وتجبر المليشيا المواطن البسيط على سفر طويل ومضنٍ من صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى العاصمة عدن أو سيئون للمغادرة جوا أو السفر برا في رحلة شاقة عبر منفذ الوديعة أو منفذ شحن في المهرة.