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عدن - ياسمين التهامي - دولة عربية تعلن الحرب: الأمور لا تبشر بخير ولدينا خيارات أخرى .. وإصدار البيان رقم1 !

توعد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، باتخاذ خيارات أخرى، إذا واصلت إثيوبيا تعنتها في مفاوضات "سد النهضة".

جاء ذلك، خلال ندوة الدبلوماسية المصرية للتعامل مع التحديات الراهنة، التي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي.

وأفاد أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن "الوزير شكري استعرض المستجدات الخاصة بملف سد النهضة"، مؤكداً "التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث".

جديد اب برس

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وأضاف شكري "أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية".