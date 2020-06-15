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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن ..الكشف عن حقيقة الغاء اختبارات " النقل " من الصف التاسع وحتي الثاني ثانوي بصنعاء !

كشف موقع المصدر أونلاين نقلا عن أهالي طلاب بصنعاء أن مكاتب التربية أبلغتهم بأنه سيجرون اختبارات للشهادتين العامة الأساسية والثانوية فقط (التاسع والثالث ثانوي) في حين لن يكون هناك اختبارات الفصل الثاني لبقية الصفوف بما فيها العاشر والحادي وعشر، وسيتم احتساب النتائج تراكمياً بناءً على نتيجة الفصل الأول ونتائج الشهور.

وتراجعت السلطات الحوثية عن تلك الآلية وأعلنت إجراء الامتحانات للشهادة الثانوية العامة فقط، وأعلنت احتساب نتائج الطلاب في جميع المراحل الأساسية والثانوية بما في ذلك الشهادة الأساسية "تاسع"، بطريقة تراكمية.

وبعد ساعات من نشر هذا الخبر على وكالة سبأ الخاضعة لسيطرتهم، قامت الوكالة بحذف الخبر الخاص الذي كان منشوراً داخل خبر اجتماع ما يسمونه "مجلس الوزراء" التابع لهم، قبل أن تنشر الخبر ذاته ولكن بصيغة مختلفة.

جديد اب برس

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الصيغة الجديدة التي نشرتها الوكالة تقول إن المجلس استمع إلى نائب وزير التربية التابعة لهم، همدان الشامي، حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة واللجنة العليا للامتحانات بشأن إنهاء العام الدراسي الحالي وترتيبات التحضير لامتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية وكذا التدابير الاحترازية الوقائية التي ينبغي التقيد بها في إجراء الاختبارات وسط أجواء صحية تضمن سلامة الطلاب والمعلمين.

وقال الشامي ان الوزارة "حريصة على ترجمة توجيهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بشأن إجراء الامتحانات العامة وضمان عدم حرمان الطلاب من هذه العملية كحق أصيل لهم وفقا للآلية الجديدة التي تعتمد على التصحيح الإلكتروني".