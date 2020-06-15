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عدن - ياسمين التهامي - اعلان عن فرض زيادة طارئة في اسعار الوقود والمشتقات النفطية بالتزامن مع ازمة خانقة !

اعلنت محافظة يمنية زيادة سعرية جديدة في اسعار الوقود، فيما تشهد محافظات اخرى خاضعة للحوثيين ازمة مشتقات خانقة. واقرت شركة النفط بمحافظة حضرموت، زيادة جديدة في أسعار الوقود بواقع 5200 ريال للجالون الواحد من البنزين و5800 ريال للديزل.

حضرموت كانت قد اعلنت مطلع ابريل الماضي عن تخفيض سعر مادة البنزين من 240 ريال للتر إلى 170 ريالاً. جديد اب برس Advertisements وتباع مادة البنزين في المحافظات المحررة بسعر 3200 الى 3500 (20 لتر) وسعره في المحافظات غير المحررة 5900 في ظل ازمة مستمرة. وقال مواطنون لمأرب برس ان عشرات المركبات تتكدس امام محطات الوقود في المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. الحوثيون ارجعوا اسباب الازمة الى منع التحالف كما يقولون ،دخول سفن تحمل مشتقات نفطية ، وسط اتهامات لهم بافتعال الازمة لتنشيط السوق السوداء من جهة ولاشغال الناس عن بعض القضايا والازمات الاخرى كانتشار كورونا وقانون الخمس الذي تتجه المليشيات لفرضه على اليمنيين.

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