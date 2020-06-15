شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل «الشيخ طفاح» ونجله يتحدث عن سبب وفاته ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي اليوم الاثنين ممثل يمني مشهور في احد مستشفيات محافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية وناشطون قولهم ان الفنان اليمني حسن علون تعرض لجلطة، نقل على اثرها للمستشفى وفارق الحياة هناك.

جديد اب برس

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وأكد الخبر نجل الفنان علوان الذي قال ان والده أصيب بجلطة أمس الأحد، وكان قد أجريت له عملية قلب سابقة قبل أربعة أشهر.

واشتهر علوان بشخصية (الشيخ طفاح) التي جسدها في المسلسل الرمضاني الكوميدي الذي عرض قبل اعوام (همي همك).