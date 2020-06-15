شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي الحوثي.. من ينتقد الخمس فهو ينتقد القرآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد علي الحوثي.. من ينتقد الخمس فهو ينتقد القرآن

زعم محمد علي الحوثي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، إن أكثر الحالات التي تأتي إلى العيادات هي نتيجة للإعلام، وحصل لديهم هلع من أي زكام أو أي اعراض حتى لو كانت مش كورونا تذهب بسبب ذلك إلى المستشفى.

وقال الحوثي إن هذا رأي أطباء نفسيون، مضيفاً خلال مشاركته في برنامج بلا قيود على قناة البي بي سي البريطانية أن "إظهار عدد المصابين بفيروس كورونا أو إخفائهم لا يقلل من انتشار الوباء ولا يزيد فيه، لكن هو يوفر الرعب الأكبر" حسب قوله.

جديد اب برس

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وتابع الحوثي قائلاً أن النظام الصحي باليمن "شبه منهار بحسب تقييم المنظمات الأممية"، مستدركاً " لسنا بحاجة أن يعيش الشعب الهلع والقلق من أعراض قد لا تكون هي كورونا".

واستطرد: من يظهر لديه الأعراض الحقيقية التي قد تكلمنا عنها والحديث عنها في المؤتمرات وأبرزت في لوحات بالشارع، يذهب إلى الأماكن المخصصة، وهناك بدأت وزارة الصحة بإنزال برنامج محدد في مستشفيات محددة ثم وجهت كل المستشفيات في الجمهورية اليمنية باستقبال كل الحالات مع بعض الإمكانات الموجودة لدينا.

وكرر محمد علي الحوثي الاتهامات لأمريكا بالوقوف خلف هذا الوباء، وقال: لدينا شكوك أن أمريكا هي من خمرت هذا الوباء في 2014، ثم نقلته إلى ووهان حسب ما يقول أطباء مشهورون ولديهم مقاطع على الانترنت، ومن ثم حصلت الكارثة والتفشي الموجود، ونحن أولاً نحمل المسؤولية دول العدوان باعتبارها مسؤولين عن كل المناطق تحت سيطرتهم، وأول ظهور للوباء كان في المناطق التي تحت سيطرتهم.

وعن موضوع الخُمس قال الحوثي إن الخمس موضوع فكري وديني وإسلامي، وأن ما أقر منه هو ما سبق وأن أقر في 99 من قانون سابق، وهو موجود في تشريع الجمهورية اليمنية ولدى الدول العربية والاسلامية وإذا كان الخمس ذلك الذي ذكره الله في القرآن عنصري، فانتم تنتقدون القرآن الكريم وتنتقدون التعاليم الإسلامية وانا لا أنصح البي بي سي أن تكون مظلة لمثل هذه الانتقادات.

وأوضح الحوثي أن هناك تواصل بين جماعته والسعودية لكن لا يرقى لمستوى التفاوض، وقال "نحن حريصون على التواصل من اجل وقف العدوان، وندعو للنقاش والتفاوض أمام الإعلام مع السعودية ودول العدوان" حسب زعمه.

ونفى وجود صراع أجنحة داخل جماعة الحوثيين، واعتبر تلك التسريبات مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد خيالات في عقولهم.

وفي سؤال عن الاسلحة المتطورة والصواريخ والطائرات التي يستخدمها الحوثيين من اين جاؤوا بها، قال إن الأسلحة تم الاستيلاء عليها من جبهات القتال.

وأضاف الحوثي إذا كانوا يعتقدون أن كل الاسلحة التي لدينا إيرانية الصنع فلماذا لا يذهبون ويقاتلون إيران بدل قتال اليمنيين، مشيراً إلى أن السعودية والإمارات تستخدم اسلحة أوربية لقصف اليمن.