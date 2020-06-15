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عدن - ياسمين التهامي - السعودية: وزير المالية يكشف قنبلة الموسم ويعلن عن 3 مفاجآت من العيار الثقيل!

قال وزير المالية محمد الجدعان إن حكومة المملكة قد تتخذ إجراءات مالية صارمة وشديدة جداً، وقد تكون مؤلمة كذلك، في سبيل مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأضاف في مقتطفات من مقابلة مع “العربية أن الحكومة تبحث في خيارات عدة.

مؤكداً على وجوب تخفيض بعض مصروفات الميزانية العامة.وتابع بأن المملكة لم تواجه من قبل مثل هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الإيرادات شهدت انخفاضاً كبيراً، وشدد الجدعان على أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص.

والمحافظة على استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين والوافدين ولكن ليس أيضا على حساب خزينة الدولة، فقد يترتب على الوافدين رسوم أثر رجعي وكثير من رسوم الخدمات التي تم إعفائهم إياها أثناء فترة كورونا.

جديد اب برس

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وفي أولى القرارات سيكون هناك إرتفاع بأسعار المواد التموينية والسلع الغذائية وأسعار البنزين والمحروقات، بالإضافة لرفع بعض الرسوم المتعلقة بالسفر وغير ذلك بما لا يشكل عبئا على الوافدين خاصة بهذه الظروف العصيبة.

كما أن هناك بعض القرارات المالية التي من الممكن أن تتخذ خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالرسوم وتحصيل دفع رسوم تجديد الإقامة وكذلك رسوم المقابل المالي والمرافقين.