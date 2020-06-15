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شكرا لقراءة خبر عن تسريب صورة فاضحة وغير متوقعة لـمذيعة الجزيرة خديجة بن قنة .. وهي تمارس هذا الفعل مع شخصية شهيرة .. شاهد (صورة صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - رنا عبدالله - تسريب صورة فاضحة وغير متوقعة لـمذيعة الجزيرة خديجة بن قنة .. وهي تمارس هذا الفعل مع شخصية شهيرة .. شاهد (صورة صادمة)
2020/06/15 الساعة 10:00 مساءً (الصحن الطائر)
انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي اجتماع الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة مع “أبو مهدي المهندس” القيادي في الحشد الشعبي المقرب من قاسم سليماني .
يذكر أن أبو مهدي المهندس كان قد تم استهدافه من قبل طائرة أمريكية مسيرة مع قاسم سليماني القائد الراحل لفيلق القدس الإيراني، من قبل طائرة أمريكية مسيرة في الثالث من يناير الماضي بالقرب من مطار بغداد.