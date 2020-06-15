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الرياض - رنا عبدالله - عــــاجل .. اغتيال أمير قطر الشيخ ”تميم“ قبل قليل بشكل صادم .. وحالة حزن تعمم المدن القطرية .. شاهد (صورة)

دعا كاتب سعودي لأول مرة إلى اغتيال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووالدته الشيخه موزه المسند ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أثارت تغريدة لكاتب سعودي، حرض فيها على قتل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووالدته الشيخه موزه المسند، ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خالد الزعتر في تغريدة عبر حسابه تويتر: "الحل في قطر سهل جدا.. اغتيال لموزة المسند وابنها تميم".

وقوبلت تغريدة الكاتب السعودي بانتقادات وردود فعل غاضبة على تويتر وقال مغردون إن عبارات الزعتر، تحريض صريح على القتل، وطالبوا بملاحقته دوليا ما دفعه إلى حذف تغريدته المثيرة للجدل.

وفي هذا السياق كتب أحمد علي: "أدعو ( كالامار ) المقررة المعنية بالأمم المتحدة لمحاكمةالمحرضين على جرائم الإغتيالات لإضافة (تغريدة الزعتر ) إلى ملف إغتيال المغدور خاشقجي ".

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وكان الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، اتهم قطر السبت الماضي بالتخطيط لتقسيم المملكة العربية السعودية. وقال في تغريدة عبر حسابه"تويتر": "كم هو عجيب تآمر البعض ضد السعودية والتخطيط لتقسيمها".

وأضاف: "سؤالي لهم هل أصبحت إيران الصفوية أقرب لهم من السعودية؟ هل تجاهلوا الخطر الصفوي المعلن ضد العرب والعراق وسوريا خير دليل؟ هل يدركوا بأنهم ينفذون أجندات إيران في المنطقة بهذه المخططات ضد السعودية أم أن الحقد والكره قد أعمى قلوبهم"، في إشارة إلى قطر.

واعتبر نشطاء أن تغريدة الأمير السعودي هي محاولة لتبرير عرقلة مساعي الكويت وسلطنة عمان المصالحة الخليجية بعد إعلان تمسكها بشروطها لإنهاء الأزمة مع قطر.

وكان وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كشف عن وجود مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

وقال وزير الخارجية القطري، في حديث لوسائل إعلامية: "هناك مبادرة مطروحة وهناك أجواء إيجابية حول هذه المبادرة ونتمنى أن تسفر عن خطوات إيجابية.. منفتحون على الحوار ومن يتقدم بخطوة نتقدم عشرًا".

ومنذ يونيو/حزيران/2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر، بداعي دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم دول الحصار بسعيها لفرض إرادتها على القرار الوطني القطري.